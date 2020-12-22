Источник материала: Хартия'97

СМИ: В команде Байдена рассматривают отключение России от SWIFT 22.12.2020, 17:08

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фото Ben Phillips

США готовят ответ на кибератаки.

В связи с масштабной кибератакой российских хакеров, которая затронула американский Минфин, Министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств, в команде избранного президента США Джо Байдена рассматривают несколько вариантов ответных мер. Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Ответные шаги должны привести к высоким экономическим, финансовым или технологическим потерям России, подчеркнул один из собеседников агентства. Мишенью для потенциальных финансовых санкций Минфина США может стать Служба внешней разведки, сказал Эдвард Фишман из Атлантического совета, работавший над санкциями против РФ в Госдепартаменте в президентство Барака Обамы.

С СВР, по данным спецслужб, связаны хакеры, действовавшие от имени российского правительства и взломавшие системы не только госструктур, но и ряда частных компаний. По данным Bild, в их числе могли оказаться немецкие Siemens и Deutsche Telekom.

Более эффективны могут быть санкции против российских госкомпаний и бизнес-империй олигархов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, cчитает Фишман, добавляя: «Символических (мер) не хватит. Надо, чтобы русские знали, что мы даем отпор».

Не символической, решительной мерой, может стать отключение России от системы SWIFT, сказал Джеймс Эндрю Льюис, эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Некоторые предложения по санкциям могут нанести удар по финансовым интересам или инфраструктуре стран, дружественных Соединенным Штатам, сообщил Reuters источник, знакомый с обсуждением в команде Байдена.

Речь прежде всего о ЕС, где Россия занимает около трети газового рынка и почти четверть нефтяного, а также о глобальных инвестфондах, которые, согласно статистике ЦБ, держат 27% российского государственного долга.

Байден обещал восстановить сотрудничество с союзникам и более эффективно консультироваться по чувствительным вопросам, и возможные антироссийские санкции станут проверкой на прочность для этих слов, говорит источник Reuters.

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