Источник материала: Хартия'97

Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко 1 22.12.2020, 17:02

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Алла Шарко

Основателя организации задержали по прилету в минский аэропорт.

Домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация журналистов .

«Силовики пришли домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко, — говорится в сообщении. — Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери».

У директора «Пресс-клуба» Сергея Альшевского проводят обыск, его основателя Юлию Слуцкую задержали по прилету в минский аэропорт. Силовики пришли и в офис организации.

«Пресс-клуб» позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества.

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