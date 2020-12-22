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Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко

22.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко

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  • 22.12.2020, 17:02
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Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко
Алла Шарко

Основателя организации задержали по прилету в минский аэропорт.

Домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

«Силовики пришли домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко, — говорится в сообщении. — Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери».

У директора «Пресс-клуба» Сергея Альшевского проводят обыск, его основателя Юлию Слуцкую задержали по прилету в минский аэропорт. Силовики пришли и в офис организации.

«Пресс-клуб» позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества.

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Основателя организации задержали по прилету в минский аэропорт.
 
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