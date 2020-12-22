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«Прошла таможню и застряла на почте»
Источник материала: Хартия'97
«Прошла таможню и застряла на почте»
Белорусы переживают из-за посылок, которые не успевают к празднику.
До Нового года чуть больше недели, а значит, белорусам пора тревожиться, что их посылки опять застряли. Во многих случаях, судя по трекингу, застряли именно на нашей территории, уже пройдя таможню. Справедливости ради, долго блуждают некоторые отправления и до белорусской границы. Что происходит?
Судя по сообщениям читателей на «посылочной» ветке форума, картина у многих получается похожая. Посылка (обычно заказ из интернет-магазина) приходит в Беларусь, в большинстве случаев довольно быстро проходит таможенный контроль — и надолго зависает между таможней и почтовым отделением. Возможны небольшие вариации.
«С 9 декабря висит посылка в стадии „Завершение таможенного контроля“, — переживал еще 17 декабря jamal. — Это нормально? Очень нужна к Новому году».
Срок пока не выглядит трагическим, читателя там утешают: может, скоро дойдет.
«У меня „латвийка“ уже 17 дней отправлена — и тишина, „эстонка“ — 14, „пекинка“ вообще намертво зависла, 11-го передали перевозчику — и тишина, уже 24 дня прошло», — Андрейкин сетует, что настали последние времена.
«Отправленная 8 декабря посылка (прошло 14 дней) еще даже не отметилась у нас, — огорчен Pelin. — А отправленная 27 ноября отмечена в Минске 10 декабря — и тишина».
Типовую картинку показывает Aaron: посылка прошла таможню и на несколько дней залипла на стадии «поступила в обработку».
Эту перекличку можно продолжать долго. Факт остается фактом: отодвинуть Новый год, по всей видимости, не удастся, и некоторые отправления дойти не успеют.
На предприятии «Белпочта» объясняют происходящее традиционной предпраздничной нагрузкой: поток увеличивается, его скорость снижается.
Напоминают, что стандартное предупреждение о том, что так произойдет, появилось на сайте организации в начале ноября. Призывали клиентов действовать заранее: «С учетом сложившейся за ряд лет практики в преддверии новогодних и рождественских праздников потоки почты увеличиваются до 2,5 раза. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о пересылке международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе о заказах в интернет-магазинах...»
В организации добавили, что, как обычно в предпраздничный сезон, мобилизовали для работы с посылками дополнительных специалистов, делают все возможное, чтобы ускорить доставку.
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Белорусы переживают из-за посылок, которые не успевают к празднику.
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