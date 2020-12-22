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В Витебске силовики пришли к журналисту «Белсата» Дмитрию Казакевичу. У него обыск

22.12.2020 17:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Витебске силовики пришли к журналисту «Белсата» Дмитрию Казакевичу. У него обыск
Дмитрий Казакевич. Фото: личный архив
В квартиру витебского журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича пришла милиция, сотрудники проводят обыск, сообщает «Белсат». Подробности пока не известны, пишет TUT.BY.

После выборов милиция неоднократно задерживала Дмитрия Казакевича. Первый раз — во время разгона горожан на площади Победы вечером 9 августа. Второй раз — 6 сентября, когда журналист возвращался с репортажа на Марше солидарности и не дошел до дома метров 500.

Третий раз — утром 11 сентября возле суда Первомайского района, куда корреспондент пришел, чтобы освещать административный процесс. В четвертый раз это произошло через месяц — перед мирным маршем 11 октября, в пятый — 25 октября, когда репортер шел домой после работы на мирном шествии.

В целом за все время Казакевич провел в ИВС 15 суток.
 
 
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После выборов милиция неоднократно задерживала Дмитрия Казакевича.
 
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