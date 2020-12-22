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Плохая новость для Лукашенко: Путин решил вернуть в Беларусь Бабича?

22.12.2020 17:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Плохая новость для Лукашенко: Путин решил вернуть в Беларусь Бабича?
Михаил Бабич и Александр Лукашенко. Фото: ЮФ
Кандидатура бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича снова рассматривается на пост спецпредставителя или даже посла в республике. И эта новость плохая для Александра Лукашенко, написал в своем telegram-канале российский политолог Илья Гращенков.

По мнению эксперта, в таком случае сверхжесткому администратору Бабичу дадут главную рекомендацию, а то и требование - убрать действующего белорусского правителя как можно быстрее.

Политолог отмечает, что Михаил Бабич чувствует себя в республике, как глава Западного Федерального округа. И поручено ему будет не ускорять объединение двух стран, а отстаивать интересы окологосударственных российских компаний, захотевших все-таки объединить рентабельный белорусский бизнес. По словам эксперта, ту же самую линию будет проводить и Москва.

Однако «вернуть» Бабича послом в Беларусь нельзя, так как Лукашенко просто «устроит истерику» и не даст на это своего согласия. А спецпредставитель – тоже непонятная должность, которая не вписывается ни в аппарат Союзного государства, ни в структуру администрации президента России, полагает эксперт.

По мнению Гращенкова, возвращение Бабича на Белорусский фронт сегодня, если и возможно, то лишь на пост секретаря Союзного государства. А тогда отношения Путина и Лукашенко начнут играть новыми красками.

Кремлю для этого требуется разгромить публично «белорусское лобби» в секретариате СГ, а затем ввести туда Бабича. Правда, пока каких-то движений со стороны Кремля в этом направлении не наблюдается, заключил политолог.
 
Теги: Новости
 
 
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Сверхжесткому администратору Бабичу дадут главную рекомендацию.
 
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