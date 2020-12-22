Источник материала: UDF



Михаил Бабич и Александр Лукашенко. Фото: ЮФ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Плохая новость для Лукашенко: Путин решил вернуть в Беларусь Бабича? Сверхжесткому администратору Бабичу дадут главную рекомендацию.

По мнению эксперта, в таком случае сверхжесткому администратору Бабичу дадут главную рекомендацию, а то и требование - убрать действующего белорусского правителя как можно быстрее.Политолог отмечает, чточувствует себя в республике, как глава Западного Федерального округа. И поручено ему будет не ускорять объединение двух стран, а отстаивать интересы окологосударственных российских компаний, захотевших все-таки объединить рентабельный белорусский бизнес. По словам эксперта, ту же самую линию будет проводить и Москва.Однако «вернуть» Бабича послом в Беларусь нельзя, так какпросто «устроит истерику» и не даст на это своего согласия. А спецпредставитель – тоже непонятная должность, которая не вписывается ни в аппарат Союзного государства, ни в структуру администрации президента России, полагает эксперт.По мнению, возвращение Бабича на Белорусский фронт сегодня, если и возможно, то лишь на пост секретаря Союзного государства. А тогда отношения Путина и Лукашенко начнут играть новыми красками.Кремлю для этого требуется разгромить публично «белорусское лобби» в секретариате СГ, а затем ввести туда Бабича. Правда, пока каких-то движений со стороны Кремля в этом направлении не наблюдается, заключил политолог.