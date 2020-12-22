ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Готовились около четырех месяцев". Бывший следователь - о том, как силовиков тренировали перед выборами

22.12.2020 17:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Координатор фонда помощи бывшим силовикам BYPOL рассказал, как ОМОН готовили к подавлению протестов.

"Готовились около четырех месяцев". Бывший следователь - о том, как силовиков тренировали перед выборами
В Сети появляется все больше фото- и видеосвидетельств жестокого обращения белорусских силовиков с задержанными. Так, совсем недавно появились фото из жодинского СИЗО – одного из изоляторов в Минске, где содержатся задержанные во время протестов.

Часть свидетельств публикует инициатива BYPOL, созданная бывшими сотрудниками силовых органов Беларуси.

Так, именно BYPOL опубликовала видео с нагрудных регистраторов силовиков, разгонявших акции протеста, и имена людей, по которым может вестись "разработка", то есть негласное наблюдение.

О том, почему милиция и ОМОН действуют с такой жестокостью и что будет после публикации всех этих фотографий и видео, Настоящее Время поговорило с бывшим сотрудником Следственного комитета, координатором инициативы BYPOL Андреем Остаповичем.

– Удивляет жестокость силовиков на видео, например, видео из Фрунзенского РУВД напоминает описание 30-х годов. Может, вы знаете, к этому всему силовиков как-то психологически готовили?

– Психологически подготавливали уже давно к этому. Власть на этом, в принципе, и живет. Эта система выстраивалась на протяжении всей власти Лукашенко. А именно к этим выборам готовились около четырех месяцев до начала предвыборной кампании. Грубо говоря, с начала года. 

В основном готовились физически – это различные тренировки на специальных полигонах, психологическая обработка именно низших слоев силового блока, таких как внутренние войска и ОМОН, проводилась еще на фоне их изоляции. То есть забирали телефоны, не давали контактировать со своими родственниками, а политологи уже делали свою работу по обработке.

– Как к вам попадают данные от сотрудников силовых ведомств? Я так понимаю, что это видео от сотрудников, которые до сих пор работают в силовых ведомствах?

– Часть этих видео – это, безусловно, информация от самих сотрудников внутри системы, несогласных с происходящим. Часть – это уже наша личная работа по добыче информации. То есть кто как умеет работать. IT-технологии, IT-страна – у нас эта отрасль довольно хорошо развита. 

К сожалению, те специалисты, которые могут обеспечить эту безопасность уже внутри системы силового блока, юстиции и так далее, они недостаточно нормальные зарплаты по сравнению с айтишниками имеют, поэтому лучшие уходят в другие отрасли и могут заниматься противодействием силовикам довольно беспрепятственно.

– Эти видео в Сети появляются с какой-то периодичностью. Есть какая-то схема, когда вы публикуете это видео, вы понимаете, что сейчас момент, когда его стоит опубликовать, или нет?

– Есть и такое. Уже более-менее план публикаций подобных видеозаписей составлен, но все тоже зависит от происходящего, а также еще необходимо успевать обрабатывать, потому что информации очень много. 

Параллельно еще проводятся расследования в отношении всех заявлений, которые поступают к нам на Единую книгу регистрации преступлений. Работы очень много, поэтому и подбирать постоянно, выкладывать эти видеозаписи мы тоже не имеем возможности.

– В некоторых видео можно увидеть лица силовиков, распознать их. Видно, что законы в стране не действуют. Как вы думаете, настанет ли тот момент, когда белорусы начнут мстить им судом Линча?

– Это сложный вопрос. Насколько мне известно, какое-то имущество и так далее уже подвергалось [определенной] мести. Но основное – то, что даже по последнему видео во Фрунзенском все участники были опознаны, они внесены в книгу регистрации преступлений. 

И потом лично мы, как инициатива, желаем их привлечь уже по нашему действующему или же измененному законодательству после смены власти.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Координатор фонда помощи бывшим силовикам BYPOL рассказал, как ОМОН готовили к подавлению протестов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» играет в гостях против «Салавата Юлаева». Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика