Началась охота на Пресс-клуб: силовики проводят обыски у сотрудников

Силовики 22 декабря пришли с обысками к руководству белорусского Пресс-клуба. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По информации БАЖ, сперва силовики пришли домой к программному директору Press Club Belarus Алле Шарко, которая успела сообщить БАЖ о том, что ей ломают двери. Прибывшего на место адвоката в квартиру не впустили.

Позднее стало известно, что обыск проходит также у директора Пресс-клуба Сергея Альшевского. Еще чуть позже появилась информация о том, что основательницу Пресс-клуба Юлию Слуцкую задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Беларусь из отпуска с дочкой и внуками. У нее дома также идет обыск, саму Слуцкую отвезли на допрос в ДФР.

Есть информация о том, что силовики пришли с обыском также к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову.

По информации БАЖ, охрана завода «Горизонт», где Press Club Belarus снимает помещение, никого туда не впускает. Вероятнее всего, в офисе также идет обыск. Кто и на каком основании проводит обыски у сотрудников Пресс-клуба - неизвестно.