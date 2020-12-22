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Началась охота на Пресс-клуб: силовики проводят обыски у сотрудников

22.12.2020 17:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Силовики 22 декабря пришли с обысками к руководству белорусского Пресс-клуба. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По информации БАЖ, сперва силовики пришли домой к программному директору Press Club Belarus Алле Шарко, которая успела сообщить БАЖ о том, что ей ломают двери. Прибывшего на место адвоката в квартиру не впустили.

Позднее стало известно, что обыск проходит также у директора Пресс-клуба Сергея Альшевского. Еще чуть позже появилась информация о том, что основательницу Пресс-клуба Юлию Слуцкую задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Беларусь из отпуска с дочкой и внуками. У нее дома также идет обыск, саму Слуцкую отвезли на допрос в ДФР. 

Есть информация о том, что силовики пришли с обыском также к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову.

По информации БАЖ, охрана завода «Горизонт», где Press Club Belarus снимает помещение, никого туда не впускает. Вероятнее всего, в офисе также идет обыск. Кто и на каком основании проводит обыски у сотрудников Пресс-клуба - неизвестно.

 

 
 
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Силовики 22 декабря пришли с обысками к руководству белорусского Пресс-клуба. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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