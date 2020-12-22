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На «Белпочте» рассказали, как будут выплачивать пенсии за 25 декабря

22.12.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белпочта» выплатит некоторым белорусам пенсии за 25 декабря досрочно. Это связано с тем, что дата выдачи денег приходятся на праздничный день.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выплата пенсий и пособий за 25 декабря началась с 22-го числа в отделениях почтовой связи Минска, сообщают в «Белпочта».

«В ОПС Брестской, Витебской, Минской областей выплата пенсий и пособий за 25 декабря будет осуществляться с 23 декабря, в ОПС Гомельской, Гродненской, Могилевской областей — 24 декабря», — уточняют в «Белпочта».

При этом 25 декабря будут функционировать только дежурные ОПС.

О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре «Белпочта» по номеру 154, +375 33 3000 154 (МТС), +375 44 5900 154 (А1). Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница -с 9.00 до 20.00; суббота-воскресенье — с 9:00 до 17:00; 25 декабря — с 9.00 до 17.00.

 
Теги: Минск
 
 
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«Белпочта» выплатит некоторым белорусам пенсии за 25 декабря досрочно. Это связано с тем, что дата выдачи денег приходятся на праздничный день.
 
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