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Послушайте, как песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» звучит на разных языках мира

22.12.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стриминговая платформа Netflix показала, как вирусная песня о «чеканной монете» из сериала «Ведьмак» звучит на разных языках. Послушайте, звучит очень круто!

Американская компания Netflix опубликовала в YouTube ролик, в котором песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» звучит на разных языках. Сначала она демонстрируется на языке оригинала — английском. После ее исполняют на русском, польском, чешском, итальянском, венгерском, турецком, испанском, португальском, немецком, тайском, французском и японском языках. Белорусского в этом списке, к сожалению, нет.

В описании к видео говорится: «Лютики по всему миру объединились, чтобы создать глобальный микс вашего любимого гимна из „Ведьмака“». Напомним, песню о «чеканной монете» в нетфликсовском сериале спел персонаж британца Джои Бэти Лютик. Год назад, сразу же после выхода сериала, композиция быстро завирусилась в Интернете, и ее перепели многие музыканты со всего мира. Мы показывали вам версию Омского хора, вариант белорусского народного ансамбля «Тутэйшая шляхта» и кавер от белорусской певицы Lear.

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Стриминговая платформа Netflix показала, как вирусная песня о «чеканной монете» из сериала «Ведьмак» звучит на разных языках. Послушайте, звучит очень круто!
 
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