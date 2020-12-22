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Дача-малышка по-скандинавски. Смотрите, как уютно выглядит дом всего на 24 «квадрата»

22.12.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители скандинавских стран любят комфорт, но при этом не готовы тратить на него безумные деньги. Этот крошка-дом, построенный на восточном побережье Ютландии в Дании, — яркий пример дачи по-скандинавски. Его площадь всего 24 м², но, несмотря на такие скромные размеры, внутреннее пространство очень комфортно, пишет zaggo.ru.


Дома скандинавов компактны и тщательно продуманы. Пространство даже в очень маленьких коттеджах используется крайне рационально. Интерьеры лаконичны, но при этом всегда приятны глазу и комфортны.


Широкий навес защищает вход в дом от осадков и создает тень над панорамными окнами


В этом мини-доме всего одна жилая комната, совмещенная с миниатюрной кухней, изолированная ванная и спальня, расположенная под потолком на антресоли. Снаружи дома обустроена терраса-палуба, на которой хозяева любят проводить время в хорошую погоду.




Для отделки фасада дома выбрали традиционное для скандинавских стран дерево, окрашенное в черный цвет. Доски закрепили горизонтально с помощью саморезов из нержавеющей стали — эти крепежные элементы отдаленно напоминают светлую строчку на черных джинсах.



Безопасность на антресоли обеспечивает невысокое стеклянное ограждение. Оно не перегружает пространство и не мешает любоваться пейзажем за панорамными окнами

Потолки высотой под самый конек крыши и полностью остекленный фасад визуально делают дом очень просторным. Лаконичная обстановка, белые стены, а также спокойный и уютный стиль хюгге усиливают этот эффект. Интересная деталь в интерьере — дубовая доска, которой отделаны и пол, и одна из стен.



Большую часть площади занимает гостиная. Обеденный стол и легкие стулья при желании можно вынести на террасу.

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Мини-дом в Дании, в котором есть все для комфортной жизни.
 
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