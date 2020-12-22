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Инсайдер раскрыл цены Samsung Galaxy S21. Сравнили стоимость с iPhone 12

22.12.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине января Samsung планирует представить новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Известный очень точными прогнозами информатор Roland Quandt раскрыл финальные цены новинок.


Galaxy S21 Ultra

Цены аппаратов «сливали» и раньше, но теперь инсайдер назвал финальную стоимость устройств в Европе (в частности, в Германии) во всех модификациях с разным объемом постоянной памяти.

Так, за смартфоны попросят:

  • Samsung Galaxy S21 128 ГБ — 849 евро
  • Samsung Galaxy S21 256 ГБ — 899 евро
  • Samsung Galaxy S21+ 128 ГБ — 1049 евро
  • Samsung Galaxy S21+ 256 ГБ — 1099 евро
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 128 ГБ — 1349 евро
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 256 ГБ — 1399 евро
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 512 ГБ — 1529 евро

Для сравнения посмотрели, сколько в Германии стоят двенадцатые «айфоны»:

  • iPhone 12 64 ГБ — 876 евро
  • iPhone 12 128 ГБ — 925 евро
  • iPhone 12 256 ГБ — 1042 евро
  • iPhone 12 Pro 128 ГБ — 1120 евро
  • iPhone 12 Pro 256 ГБ — 1237 евро
  • iPhone 12 Pro 256 ГБ — 1461 евро
  • iPhone 12 Pro Max 128 ГБ — 1217 евро
  • iPhone 12 Pro Max 256 ГБ — 1334 евро
  • iPhone 12 Pro Max 512 ГБ — 1558 евро

Выходит, что базовые модификации iPhone 12 и iPhone 12 Pro стоят чуть дороже в сравнении с Galaxy S21 и Galaxy S21+. А вот с топовым Galaxy S21 Ultra ситуация окажется обратной — во всяком случае, базовая версия (128 ГБ) будет продаваться дороже стартового iPhone 12 Pro Max (128 ГБ).

Что уже известно про новые Samsung

Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra представят 14 января 2021 года. Вероятно, продажи начнутся 29 января. Девайсы оснастят экранами диагональю в 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма без скруглений по бокам. Вероятно, S21 и S21+ окажутся пластиковыми, S21 Ultra — стеклянным. Процессором в аппаратах для нашего региона выступит Exynos 2100. Не откажутся и от поддержки 5G-сетей.

Еще несколько характеристики топового S21 Ultra: батарея в 5000 мАч (быстрая проводная и беспроводная зарядки), защита от воды и пыли (IP68), стереодинамики, отсутствие поддержки microSD, поддержка eSIM, камера с модулями на 108 Мп, 10 Мп (два датчика) и 12 Мп. Возможность снимать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим увеличением. Операционная система — Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.

Все три смартфона серии Galaxy S21 последуют по пути iPhone 12 и не обзаведутся комплектными адаптерами питания и проводными наушниками. В коробках останется только провод USB-C. S21 Ultra будет иметь возможность работы с пером S Pen, но отверстия в корпусе для него не планируется.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Цены флагманов Samsung до анонса раскрыл инсайдер Roland Quandt.
 
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