Инсайдер раскрыл цены Samsung Galaxy S21. Сравнили стоимость с iPhone 12

Источник материала: Tut.by

В середине января Samsung планирует представить новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Известный очень точными прогнозами информатор Roland Quandt раскрыл финальные цены новинок.

Цены аппаратов «сливали» и раньше, но теперь инсайдер назвал финальную стоимость устройств в Европе (в частности, в Германии) во всех модификациях с разным объемом постоянной памяти.

Так, за смартфоны попросят:

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 ГБ — 1349 евро

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 ГБ — 1399 евро

Samsung Galaxy S21 Ultra 512 ГБ — 1529 евро

Для сравнения посмотрели, сколько в Германии стоят двенадцатые «айфоны»:

iPhone 12 64 ГБ — 876 евро

iPhone 12 128 ГБ — 925 евро

iPhone 12 256 ГБ — 1042 евро

iPhone 12 Pro 128 ГБ — 1120 евро

iPhone 12 Pro 256 ГБ — 1237 евро

iPhone 12 Pro 256 ГБ — 1461 евро

iPhone 12 Pro Max 128 ГБ — 1217 евро

iPhone 12 Pro Max 256 ГБ — 1334 евро

iPhone 12 Pro Max 512 ГБ — 1558 евро

Выходит, что базовые модификации iPhone 12 и iPhone 12 Pro стоят чуть дороже в сравнении с Galaxy S21 и Galaxy S21+. А вот с топовым Galaxy S21 Ultra ситуация окажется обратной — во всяком случае, базовая версия (128 ГБ) будет продаваться дороже стартового iPhone 12 Pro Max (128 ГБ).

Что уже известно про новые Samsung

Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra представят 14 января 2021 года. Вероятно, продажи начнутся 29 января. Девайсы оснастят экранами диагональю в 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма без скруглений по бокам. Вероятно, S21 и S21+ окажутся пластиковыми, S21 Ultra — стеклянным. Процессором в аппаратах для нашего региона выступит Exynos 2100. Не откажутся и от поддержки 5G-сетей.

Еще несколько характеристики топового S21 Ultra: батарея в 5000 мАч (быстрая проводная и беспроводная зарядки), защита от воды и пыли (IP68), стереодинамики, отсутствие поддержки microSD, поддержка eSIM, камера с модулями на 108 Мп, 10 Мп (два датчика) и 12 Мп. Возможность снимать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим увеличением. Операционная система — Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.

Все три смартфона серии Galaxy S21 последуют по пути iPhone 12 и не обзаведутся комплектными адаптерами питания и проводными наушниками. В коробках останется только провод USB-C. S21 Ultra будет иметь возможность работы с пером S Pen, но отверстия в корпусе для него не планируется.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung: