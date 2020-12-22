|
Инсайдер раскрыл цены Samsung Galaxy S21. Сравнили стоимость с iPhone 12
Источник материала: Tut.by
В середине января Samsung планирует представить новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Известный очень точными прогнозами информатор Roland Quandt
Цены аппаратов «сливали» и раньше, но теперь инсайдер назвал финальную стоимость устройств в Европе (в частности, в Германии) во всех модификациях с разным объемом постоянной памяти.
Так, за смартфоны попросят:
Для сравнения посмотрели, сколько в Германии стоят двенадцатые «айфоны»:
Выходит, что базовые модификации iPhone 12 и iPhone 12 Pro стоят чуть дороже в сравнении с Galaxy S21 и Galaxy S21+. А вот с топовым Galaxy S21 Ultra ситуация окажется обратной — во всяком случае, базовая версия (128 ГБ) будет продаваться дороже стартового iPhone 12 Pro Max (128 ГБ).
Что уже известно про новые Samsung
Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra представят 14 января 2021 года. Вероятно, продажи начнутся 29 января. Девайсы оснастят экранами диагональю в 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма без скруглений по бокам. Вероятно, S21 и S21+ окажутся пластиковыми, S21 Ultra — стеклянным. Процессором в аппаратах для нашего региона выступит Exynos 2100. Не откажутся и от поддержки 5G-сетей.
Еще несколько характеристики топового S21 Ultra: батарея в 5000 мАч (быстрая проводная и беспроводная зарядки), защита от воды и пыли (IP68), стереодинамики, отсутствие поддержки microSD, поддержка eSIM, камера с модулями на 108 Мп, 10 Мп (два датчика) и 12 Мп. Возможность снимать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим увеличением. Операционная система — Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.
Все три смартфона серии Galaxy S21 последуют по пути iPhone 12 и не обзаведутся комплектными адаптерами питания и проводными наушниками. В коробках останется только провод USB-C. S21 Ultra будет иметь возможность работы с пером S Pen, но отверстия в корпусе для него не планируется.
Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены флагманов Samsung до анонса раскрыл инсайдер Roland Quandt.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)