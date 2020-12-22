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Apple забирает все мощности TSMC по производству 3-нанометровых чипов под свои нужды

22.12.2020 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Источники в полупроводниковой индустрии утверждают, что Apple разместила у контрактного производителя чипов TSMC крупный заказ. TSMC финализирует линии 3-нанометрового техпроцесса производства чипов. И все они будут работать на выпуск «камней» для iOS-устройств и новых MacBook на чипах М-серии.

По оценкам источника, 3-нанометровая линия TSMC сможет выпускать 600 000 процессоров в год. А по-настоящему массовое производство развернет в 2022 году. Чтобы отбить вложения, «контрактнику» надо будет выпустить более 300 млн чипов на этом техпроцессе.

Ранее ходили слухи, что первым чипом для iPhone на 3-нм будет A16, который появится не раньше 2022 года.

Новый техпроцесс позволит на 10—15% увеличить производительность по сравнению с 5-нанометровыми решениями, а также улучшить энергоэффективность на 20—25%.

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Источники в полупроводниковой индустрии утверждают, что Apple разместила у контрактного производителя чипов TSMC крупный заказ. TSMC финализирует линии 3-нанометрового...
 
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