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Apple забирает все мощности TSMC по производству 3-нанометровых чипов под свои нужды
Источник материала: Onliner
Источники в полупроводниковой индустрии
По оценкам источника, 3-нанометровая линия TSMC сможет выпускать 600 000 процессоров в год. А по-настоящему массовое производство развернет в 2022 году. Чтобы отбить вложения, «контрактнику» надо будет выпустить более 300 млн чипов на этом техпроцессе.
Ранее ходили слухи, что первым чипом для iPhone на 3-нм будет A16, который появится не раньше 2022 года.
Новый техпроцесс позволит на 10—15% увеличить производительность по сравнению с 5-нанометровыми решениями, а также улучшить энергоэффективность на 20—25%.
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Источники в полупроводниковой индустрии утверждают, что Apple разместила у контрактного производителя чипов TSMC крупный заказ. TSMC финализирует линии 3-нанометрового...
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