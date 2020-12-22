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«В Минске отсутствует земельный ресурс». Молодежь спросила Кухарева про строительство жилья для нуждающихся

22.12.2020 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Встречи с молодым поколением — новый тренд среди чиновников. Кто только не приезжал в университеты, чтобы побеседовать с юными и горячими о жизни насущной. Председатель Мингорисполкома также не отстает. Сегодня Владимир Кухарев стал участником открытого диалога, в неформальной встрече приняли участие школьники, студенты и работающая молодежь. Говорили много о чем, в том числе и о перспективах молодежи обзавестись собственным жильем. Суть бесед приводит агентство «Минск-Новости».

Молодые люди не обошли стороной и вопрос жилья. Представители Минского автомобильного завода рассказали, что на балансе предприятия есть восемь общежитий. Но этого социального ресурса не хватает: в улучшении жилищных условий нуждаются более 2,5 тыс. человек. На очереди стоят 700 молодых семей и 200 молодых специалистов. И поинтересовались, будет ли город выделять площадки под строительство домов для таких категорий.

Владимир Кухарев отметил, что наиболее правильная форма решения этого вопроса — строительство общежитий с непосредственным участием предприятий.

Сегодня в сельской местности есть больше возможностей возводить индивидуальное жилье. И городу необходимо развивать отрасль индивидуального строительства. В Минске отсутствует земельный ресурс, производится снос старого жилья, что значительно удорожает стоимость квадратного метра и инженерной инфраструктуры, — сказал председатель Мингорисполкома.

Поэтому Минск будет активно осваивать города-спутники. Получат серьезное развитие Смолевичи. В данный момент ведутся строительство и расширение автомобильной дороги, которая улучшит транспортное сообщение со столицей. Глава администрации города подчеркнул, что такое недорогое жилье вполне может быть интересно и молодежи, которая по образу жизни более мобильна и активна.

 
Теги: Минск
 
 
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Встречи с молодым поколением — новый тренд среди чиновников. Кто только не приезжал в университеты, чтобы побеседовать с юными и горячими о жизни насущной....
 
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