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Макей рассказал об ответных санкциях ЕС
22.12.2020 18:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Глава МИД заявил, что принято решение запретить ряду европейских чиновников въезд на территорию Беларуси и территорию Союзного государства. Будут также введены и юридические ограничения.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал об ответе на третий пакет санкций Евросоюза.
«Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств», — сказал он.
Глава МИД заметил, что есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Однако пока их не будут предавать огласке.
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Глава МИД заявил, что принято решение запретить ряду европейских чиновников въезд на территорию Беларуси и территорию Союзного государства. Будут также введены и...
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