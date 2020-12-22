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Макей рассказал об ответных санкциях ЕС

22.12.2020 18:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава МИД заявил, что принято решение запретить ряду европейских чиновников въезд на территорию Беларуси и территорию Союзного государства. Будут также введены и юридические ограничения.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал об ответе на третий пакет санкций Евросоюза.

«Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств», — сказал он.

Глава МИД заметил, что есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Однако пока их не будут предавать огласке.

 
 
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Глава МИД заявил, что принято решение запретить ряду европейских чиновников въезд на территорию Беларуси и территорию Союзного государства. Будут также введены и...
 
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