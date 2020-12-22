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Без вреда для фигуры: сколько бутербродов с икрой можно съесть на Новый год
22.12.2020 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Две-три закуски с красной икрой можно съесть в новогоднюю ночь без вреда для фигуры. Такое мнение выразила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
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Она пояснила, что новогоднее лакомство довольно сытное. В одной порции содержится 250-270 килокалорий. Три бутерброда – уже 850 килокалорий.
"Два-три бутерброда вполне можно себе позволить, но при условии, что остальные блюда тогда будут менее калорийными", - пояснила Антонина Стародубова.
Людям, которые следят за своей фигурой, диетолог рекомендовала кушать бутерброды без сливочного масла. Также она напомнила: икра должна быть обязательно свежая, это обеспечит ее высокие вкусовые качества.
Интересные факты об икре
© Sputnik / Алексей Насыров
Кроме того, икра укрепляет сердечнососудистую систему и, что удивительно, влияет на сексуальное влечение. Морской деликатес – мощный афродизиак и стимулятор либидо.
Полезна икра также будет тем, кто занимается умственной работой.
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Новогоднее лакомство, как оказалось, очень сытное. Только в одной порции содержится до 270 килокалорий.
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