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Без вреда для фигуры: сколько бутербродов с икрой можно съесть на Новый год

22.12.2020 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Две-три закуски с красной икрой можно съесть в новогоднюю ночь без вреда для фигуры. Такое мнение выразила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

© CC0 / Pixabay / Nawalescape
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Она пояснила, что новогоднее лакомство довольно сытное. В одной порции содержится 250-270 килокалорий. Три бутерброда – уже 850 килокалорий.

"Два-три бутерброда вполне можно себе позволить, но при условии, что остальные блюда тогда будут менее калорийными", - пояснила Антонина Стародубова.

Людям, которые следят за своей фигурой, диетолог рекомендовала кушать бутерброды без сливочного масла. Также она напомнила: икра должна быть обязательно свежая, это обеспечит ее высокие вкусовые качества.

Интересные факты об икре

© Sputnik / Алексей Насыров
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Проведенные ранее исследования показали, что красная икра позволяет избежать апатии и грусти. Поэтому она особенно будет полезна людям, у которых наблюдается депрессия и психические расстройства.

Кроме того, икра укрепляет сердечнососудистую систему и, что удивительно, влияет на сексуальное влечение. Морской деликатес – мощный афродизиак и стимулятор либидо.

Полезна икра также будет тем, кто занимается умственной работой.

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Новогоднее лакомство, как оказалось, очень сытное. Только в одной порции содержится до 270 килокалорий.
 
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