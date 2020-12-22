С грэпплингом не срослось? Как прошел турнир без журналиста

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вот честное слово, я очень старался. Мне хотелось проверить себя, свои силы и дать бой таким же любителям. Завел жесткое правило: каждый вечер – тренировка. Через "не хочу" и "не могу".

Прихожу в зал, а там – тренер с неизменной улыбкой Чеширского кота: "Так, кто тут у нас? Пожалуй, немножко поборемся". "Немножко" – это часа полтора или два, но они длились нескончаемо долго, потому что без перерыва, в высоком темпе, интенсивно. Уходил обессилев, но все равно на позитиве. Ведь бороться мне нравится.

Втянулся настолько, что боль в мышцах стала привычным атрибутом рабочего дня.

Борцы настоящие и не совсем

За время занятий я изучил множество приемов и их непривычных названий.

Теперь точно знаю, что "кочерга" – это не только инструмент для того, чтобы дрова в печи ворочать, но еще и сложный, а также красивый бросок. А "висячка" – прием со стойки с выходом на рычаг локтевого сустава. Также у меня "расширилось пространство для борьбы", правда, не совсем по Уэльбеку.

Золотой закон грэпплинга: атакуешь – отталкивай, защищаешься – притягивай, я тоже запомнил надолго. Борцы в раздевалке часто шутили, что настоящий тот, у которого поломано хотя бы одно ухо. Я пока не дотянул до такого гордого звания: обошелся синяком.

Запрыгнуть в последний вагон

И все же мне не удалось выступить на турнире: приболел. Не COVID-19, но все же решил не рисковать своим и чужим здоровьем.

За две недели до состязаний начал понемногу сбрасывать вес, чтобы выступать в категории до 70 килограммов. Был готов если не на 100%, то на 90 точно, но… Тренировки решил не забрасывать. Втянулся. Да и грэпплинг –"борьба до сдачи" – нравится.

Без неожиданностей

Сам турнир прошел в РЦОП "Стайки", где тренируются лучшие "вольники" и "классики", выступающие затем на чемпионатах Европы, мира и даже Олимпийских играх. Мекка белорусской борьбы. Для таких, как я, заболевших, была организована интернет-трансляция на сайте ADCC Belarus.

Состав участников подобрался довольно интересный: один из лучших мастеров джиу-джитсу в Беларуси Андрей Сакович, известная кикбоксерша Александра Ситникова, которая уже не первый раз боролась по правилам грэпплинга, лучший спортсмен-2017 по версии ADCC Belarus Константин Томашевич. Все они ожидаемо заняли первые места в своих весовых категориях.

А Сакович стал еще и абсолютным чемпионом. Это такое ноу-хау от мира единоборств, где нет никаких ограничений по весу, и шестидесятикилограммовый спортсмен может встретиться с "центнером". Вопреки расхожему мнению, победителями в этом разделе, несмотря на габариты, нередко становятся крепкие средневесы. Правда, Сакович боролся в весовой категории свыше 99 килограммов, и неожиданности не случилось.

Следить за турниром без огорчения и зависти я не мог, атмосфера впечатляла. А сейчас жду с нетерпением, когда федерация опубликует календарь на 2021-й, чтобы пройти "боевое крещение". Готовлюсь. У борцов не принято сдаваться, у упрямых – тем более.