Лукашенко поручил разрешить ситуацию с Кондрусевичем

Александр Лукашенко поручил найти решение вопроса по ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем «с учетом всех имеющихся правовых механизмов», заявил министр иностранных дел Владимир Макей 22 декабря узкому кругу СМИ. Стенограмму подхода министра к прессе БелаПАН предоставила пресс-служба МИД.





Чиновник раскрыл некоторые подробности визита 17 декабря в Минск спецпосланника папы Франциска, апостольского нунция в Великобритании и экс-нунция в Беларуси Клаудио Гуджеротти.

Глава МИД заявил, что между Беларусью и Ватиканом установились «очень доверительные, тесные, дружеские контакты», стороны плотно работают в рамках различных международных организаций, поддерживают друг друга «практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики».

По словам Макея, Лукашенко и папу Франциска связывают очень тесные, дружеские, личные отношения. Лукашенко «с уважением относится к папе Франциску и восхищается его деятельностью», а понтифик — «душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси, переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии».

«Поэтому, исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, папа римский Франциск счел возможным направить своего посланника — нунция в Великобритании Гуджеротти — с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича», — сообщил министр иностранных дел.

«Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — добавил Макей.

17 декабря глава Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что архиепископ Клаудио Гуджеротти в качестве спецпосланника папы римского направлен в Минск, чтобы «встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы выразить тревогу и озабоченность святого отца текущей ситуацией в стране».

В прошлый раз визит представителя Ватикана высокого ранга в Беларусь состоялся осенью. 11—14 сентября страну посещал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он приезжал решить проблему с фактически изгнанным из страны Кондрусевичем, однако изменить ситуацию не удалось.

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий охарактеризовал ситуацию с Кондрусевичем и иные факты наступления на костел в Беларуси попыткой давления. «Происходит преследование костела, хотя об этом никто открыто не говорит», — сказал он.