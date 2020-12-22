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СМИ: главы органов МВД получат новогодние премии в 350 тысяч рублей

22.12.2020 18:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

СМИ: главы органов МВД получат новогодние премии в 350 тысяч рублей
Фото: © МВД
Сотрудники полиции все же получат премии, которые им должны были выплатить к их профессиональному празднику. Ожидается, что деньги дойдут до правоохранителей к Новому году, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

«Руководителям органов МВД в субъектах РФ приказом министра назначена премия в размере не менее прошлогоднего — порядка 350 тысяч рублей», — цитирует издание сотрудника одного из главков.


Он уточнил, что премии к Новому году получат все сотрудники полиции, а не только руководство. Однако правоохранителям более низкого ранга и работникам различных подразделений деньги будут выплачиваться соразмерно результатам работы.

Издание попыталось получить комментарии по этому поводу в ГУ МВД по Свердловской области, однако там лишь отшутились.

«Накануне Нового года принято, что все — и взрослые, и дети — пишут письма Деду Морозу и загадывают желания. А уж кому какой сюрприз он преподнесет — это знает только Дед Мороз», — заявил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.


О том, что сотрудники полиции не получили премий к 10 ноября, ранее заявляли сами правоохранители. По их словам, им обещали выплаты в декабре.

Так, сотрудник полиции Перми говорил, что в этом году их оставили без премий. То же заявили и в силовых структурах Москвы и Уральского транспортного управления. В Челябинской области рассказали, что премий к профессиональному празднику стражи правопорядка не видели уже давно. «В прошлом году ждали, даже какие-то бумаги заполняли, но премий не было. В этом году и бумаг не было».

Ранее ridus.ru писал, что «Российское движение школьников» запустило флешмоб #ПДДэнс и сняло клип ко Дню полиции, рассказывающий детям о правилах безопасности на дороге.

«Часто кажется, что жить не по правилам — это круто. Шаг влево, шаг вправо, за черту. Но есть законы жизни, которые сами по себе являются правилами. У природы — свои, на дороге — свои», — пояснила исполнительный директор движения Ирина Плещева.


В рамках флешмоба предлагалось снять на видео свой танец и выложить его в соцсетях.
 
 
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Сотрудники полиции не получили премий к 10 ноября.
 
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