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СМИ: главы органов МВД получат новогодние премии в 350 тысяч рублей
Источник материала: UDF
Фото: © МВД
«Руководителям органов МВД в субъектах РФ приказом министра назначена премия в размере не менее прошлогоднего — порядка 350 тысяч рублей», — цитирует издание сотрудника одного из главков.
Он уточнил, что премии к Новому году получат все сотрудники полиции, а не только руководство. Однако правоохранителям более низкого ранга и работникам различных подразделений деньги будут выплачиваться соразмерно результатам работы.
Издание попыталось получить комментарии по этому поводу в ГУ МВД по Свердловской области, однако там лишь отшутились.
«Накануне Нового года принято, что все — и взрослые, и дети — пишут письма Деду Морозу и загадывают желания. А уж кому какой сюрприз он преподнесет — это знает только Дед Мороз», — заявил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.
О том, что сотрудники полиции не получили премий к 10 ноября, ранее заявляли сами правоохранители. По их словам, им обещали выплаты в декабре.
Так, сотрудник полиции Перми говорил, что в этом году их оставили без премий. То же заявили и в силовых структурах Москвы и Уральского транспортного управления. В Челябинской области рассказали, что премий к профессиональному празднику стражи правопорядка не видели уже давно. «В прошлом году ждали, даже какие-то бумаги заполняли, но премий не было. В этом году и бумаг не было».
Ранее
«Часто кажется, что жить не по правилам — это круто. Шаг влево, шаг вправо, за черту. Но есть законы жизни, которые сами по себе являются правилами. У природы — свои, на дороге — свои», — пояснила исполнительный директор движения Ирина Плещева.
В рамках флешмоба предлагалось снять на видео свой танец и выложить его в соцсетях.
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Сотрудники полиции не получили премий к 10 ноября.
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