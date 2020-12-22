"Акт о демократии в Беларуси" отправлен на подпись Трампу









Законопроект, направленный на усиление давления на Александра Лукашенко в связи с репрессиями его режима против граждан страны, направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, заявил один из его главных инициаторов.





Автором законопроекта является конгрессмен Крис Смит, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей.





«Приняв этот законопроект, Конгресс признает то, с чем борющийся, отважный народ Беларуси ведет борьбу с 9 августа. Недавние выборы были явно фальсифицированными и не вызывают доверия в международном сообществе ни у кого, кроме самого Лукашенко, и, возможно, России», – заявил конгрессмен Смит.





Двухпартийный законопроект был включен в несвязанную с ним бюджетную инициативу и вынесен на рассмотрение Конгресса на этой неделе.





«Этот двухпартийный законопроект возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, которые препятствовали переходу страны к демократии», – отметил американский конгрессмен.





«Он оказывает столь необходимую поддержку белорусским СМИ и важному ИТ-сектору страны. Белорусский народ борется за сохранение независимости и суверенитета своей страны, несмотря на угрозу, исходящую от президента России Владимира Путина», – добавил он.









Напомним, став законом, документ позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным главой государства.





Законопроект также призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси.





Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое «союзное государство», также не будет признано США.





Помимо этого, США на основании этого документа смогут начать расследование о финансах Лукашенко.