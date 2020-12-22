Появилось видео, где силовики стреляют в сторону в людей в Бресте (видео)

Источник материала: Onliner

Эти видео датируются 10 августа, их опубликовал Telegram-канал городского журнал «Бинокль». По данным медиа, так в Бресте 10 августа стреляли в сторону протестующих на Советской, возле «Дюнера». «Толпа подошла по пустой Советской к перекрестку с Машерова, там была цепь милиции с щитами. После обстрела началась зачистка улицы и дворов, толпа разбежалась и снова собралась уже на Машерова», — говорится в подписи к роликам.

«Этот же момент стрельбы в Бресте 10 августа, снятый с другого места. Стреляют спереди. После стрельбы люди разбежались... На видео женщина пытается увести мужа, потом пригибается, чтобы укрыться от выстрелов», — говорится в подписи ко второй части видео.

Поговорить с официальным представителем УВД по Брестской области нам пока не удалось. Как только получится взять комментарий, он появится здесь.

(будет дополнено)