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Появилось видео, где силовики стреляют в сторону в людей в Бресте (видео)
Источник материала: Onliner
Эти видео датируются 10 августа, их опубликовал
«Этот же момент стрельбы в Бресте 10 августа, снятый с другого места. Стреляют спереди. После стрельбы люди разбежались... На видео женщина пытается увести мужа, потом пригибается, чтобы укрыться от выстрелов», — говорится в подписи ко второй части видео.
Поговорить с официальным представителем УВД по Брестской области нам пока не удалось. Как только получится взять комментарий, он появится здесь.
(будет дополнено)
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Эти видео датируются 10 августа, их опубликовал Telegram-канал городского журнал «Бинокль». По данным медиа, так в Бресте 10 августа стреляли в сторону протестующих на...
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