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Экономика США рекордно выросла
Источник материала: Хартия'97
Экономика США рекордно выросла
Это рекордный прирост за 70 лет.
Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,4 процента в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это рекордный прирост за 70 лет, пишет
ВВП в июле-сентябре увеличился на 3,3 процента по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Потребительские расходы подскочили на 41 процент. В первом квартале этого года экономика страны сократилась на пять процентов, а во втором квартале — на рекордные 31,4 процента.
Ранее Конгресс США одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год после многомесячных споров между республиканцами и демократами. Сторонам удалось договориться о принятии стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов.
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Это рекордный прирост за 70 лет.
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