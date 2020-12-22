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Экономика США рекордно выросла

22.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экономика США рекордно выросла

  • 22.12.2020, 18:32
Экономика США рекордно выросла

Это рекордный прирост за 70 лет.

Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,4 процента в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это рекордный прирост за 70 лет, пишет Reuters.

ВВП в июле-сентябре увеличился на 3,3 процента по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Потребительские расходы подскочили на 41 процент. В первом квартале этого года экономика страны сократилась на пять процентов, а во втором квартале — на рекордные 31,4 процента.

Ранее Конгресс США одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год после многомесячных споров между республиканцами и демократами. Сторонам удалось договориться о принятии стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов.

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Это рекордный прирост за 70 лет.
 
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