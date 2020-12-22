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Игорь Лосик: Я еще более решительно настроен идти до конца

22.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Игорь Лосик: Я еще более решительно настроен идти до конца

  • 22.12.2020, 18:01
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Игорь Лосик: Я еще более решительно настроен идти до конца
Игорь Лосик

Политзаключенный продолжает держать голодовку.

Политзаключенный Игорь Лосик продолжает держать голодовку, находясь в Жодинской тюрьме № 8, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Игорь чувствует себя относительно нормально, на здоровье пока не жалуется. Давление немного повышено, однако с учетом того, что мерят его через «кормушку» и два рукава верхней одежды, мало понятно, отвечают ли показания действительности. Вот, что он пишет о своем самочувствии и дальнейших планах:

«Дорогие все! Спасибо огромное за поддержку и солидарность!

Если кто-то думает, что я откажусь от голодовки, то после последних новостей от семьи, я еще более решительно настроен идти до конца. За свою семью я готов и умереть. Я не прекращу голодовку до снятия обвинений либо освобождения меня из-под стражи».

Вчера защитник Игоря подал жалобу на постановление о его новом обвинении. И сам Игорь, и его адвокат настаивают на его полной необоснованности и невиновности Игоря. Сам же Игорь связывает предъявление нового обвинения исключительно с истечением предельных сроков содержания под стражей по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

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Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Политзаключенный продолжает держать голодовку.
 
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