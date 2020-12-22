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Предновогодняя депрессия. Психологи рассказали, существует ли она
22.12.2020 18:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: natali.ua
Перед Новым годом на многих людей накатывает не предвкушение праздника, а самая настоящая тоска. Почему?
Существует расхожее мнение о существовании некой «предновогодней депрессии», однако психологи считают, что ее как самостоятельного заболевания не существует.
Если перед, во время или после праздника человека, как говорится «накрывает», то это, скорее, следствие его общих ментальных проблем.
Клинический психолог Владимир Крупин в беседе с
«Мы не всегда достаточно объективно оцениваем свои победы. Путь, которым мы идем к ним, такой длинный и выматывающий, что, достигая целей, человек и счастья уже не испытывает», — отмечает специалист.
По словам клинического психолога Михаила Хорса, состояние предновогодней паники идет от излишнего требования человека к самому себе «успеть все в этом году». Получение от самого себя разрешения перенести что-то и с чем-то не справиться в этом году дает возможность спокойнее относиться к неудачам.
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Перед Новым годом на многих людей накатывает не предвкушение праздника, а самая настоящая тоска. Почему?
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