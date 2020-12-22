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Прошли обыски в Пресс-клубе и у сотрудников
22.12.2020 18:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Основательницу медиаорганизации Press Club Belarus Юлию Слуцкую задержали в аэропорту после прилета в Минск.
Известно, что обыски проведены в квартирах у менеджеров Аллы Шарко и Сергея Ольшевского.
Также силовики явились в офис организации.
Возле квартиры программного директора «Пресс-клуба» Аллы Шарко, где проходит обыск, задержали заместителя главного редактора «Нашей Нивы» Андрея Скурко, репортера «Онлайнера» Татьяну Ашуркевич и журналиста Антона Мардиловича. Позже их отпустили.
Адвокат Сергей Зикрацкий единственный, кто остается у квартиры Аллы Шарко.
После того как задержали журналистов, из квартиры вывели программного директора «Пресс-клуба» Аллу Шарко. Ее везут в Департамент финансовых расследований на Кальварийскую.
Пресс-Клуб — медиаорганизация, которая проводила тренинги, мастер-классы, мониторинги работы СМИ.
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Основательницу медиаорганизации Press Club Belarus Юлию Слуцкую задержали в аэропорту после прилета в Минск.
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