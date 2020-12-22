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Новогодний Минск в фотографиях: есть ли настроение перед праздниками
22.12.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Уже несколько дней работают торговые ларьки на Октябрьской площади столицы и у у Дворца спорта, где можно купить глинтвейн, сладости и даже новогодние сувениры. А яркие огни новогодней иллюминации помогают почувствовать приближение праздников.
© Sputnik / Инна Гришук
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Запрета на посещение торговых центров нет, поэтому удержаться от удовольствия предпраздничного шопинга минчанам трудно. Многие предпочли в этом году онлайн-магазины, но тц вовсе не пустуют, работают кафе и рестораны.
К Новому году в Минске приурочено более 130 мероприятий, среди которых новогодние балы, театрализованные представления на Октябрьской и Ратушной площадях, праздничные гуляния и ярмарки. Будет и семиминутный фейерверк в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января метро будет работать до 3:00, а наземный общественный транспорт до 4:00.
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Тяжелый 2020-й заканчивается, Минск и минчане готовятся встретить Новый год. Что происходит на улицах белорусской столицы - в фотоленте Sputnik.
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