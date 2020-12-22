Новогодний Минск в фотографиях: есть ли настроение перед праздниками

Источник материала: Sputnik Беларусь

Уже несколько дней работают торговые ларьки на Октябрьской площади столицы и у у Дворца спорта, где можно купить глинтвейн, сладости и даже новогодние сувениры. А яркие огни новогодней иллюминации помогают почувствовать приближение праздников.

Запрета на посещение торговых центров нет, поэтому удержаться от удовольствия предпраздничного шопинга минчанам трудно. Многие предпочли в этом году онлайн-магазины, но тц вовсе не пустуют, работают кафе и рестораны.

К Новому году в Минске приурочено более 130 мероприятий, среди которых новогодние балы, театрализованные представления на Октябрьской и Ратушной площадях, праздничные гуляния и ярмарки. Будет и семиминутный фейерверк в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января метро будет работать до 3:00, а наземный общественный транспорт до 4:00.

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