Очередь дошла до рок-музыкантов: лидера J:морс Пугача вызвали в СК по делу об экстремизме?









пишет telegraf.by Все дело в том, что Владимир Пугач состоит в основном составе Координационного совета,telegraf.by

Представитель КС не располагает информацией, на самом ли деле белорусского шоумена вызвали в связи с расследованием в отношении оппозиции. Но сказал, что вероятность этого высока, передает «Интерфакс-Запад».





Ранее Телеграф сообщил, что в Генеральной прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении «Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц». Там считают, что эти люди создали «экстремистское формирование» для захвата власти «неконституционным путем».





Также в Генпрокуратуре посчитали нужным возбудить уголовное дело в отношении членов Координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – «заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».