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Очередь дошла до рок-музыкантов: лидера J:морс Пугача вызвали в СК по делу об экстремизме?

22.12.2020 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил 22 декабря, что солиста группы J:морс вызвали в Следственный комитет, возможно, по возбужденному в отношении КС делу об экстремизме.



Все дело в том, что Владимир Пугач состоит в основном составе Координационного совета, пишет telegraf.by
Представитель КС не располагает информацией, на самом ли деле белорусского шоумена вызвали в связи с расследованием в отношении оппозиции. Но сказал, что вероятность этого высока, передает «Интерфакс-Запад».

Ранее Телеграф сообщил, что в Генеральной прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении «Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц». Там считают, что эти люди создали «экстремистское формирование» для захвата власти «неконституционным путем».

Также в Генпрокуратуре посчитали нужным возбудить уголовное дело в отношении членов Координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – «заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».
 
 
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Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил 22 декабря, что солиста группы J:морс вызвали в Следственный комитет, возможно, по возбужденному в...
 
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