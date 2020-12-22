Жми на газ: в белорусских школах старшеклассников обучают вождению трактора

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официанты, парикмахеры и трактористы. В школах Беларуси возрождают профессиональную подготовку. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова побывала на уроке вождения и увидела, как старшеклассники осваивают сельхозтехнику.

Фраза «трактор не для девчонок» у Жени вызывает только улыбку. Чтобы изучать технику, отказалась от швейных курсов. И хоть маникюр иногда мешает переключать передачи, в кабине школьница держится уверенно.

«По профессии я хочу быть юристом. Но трактор лишним не будет, это классно. Могу даже и работать потом пойти, если что-то не получится в будущем», – указала ученица Головчинской средней школы Евгения Шведовская.

Трактородром обустроили на школьном дворе. В распоряжении старшеклассников – старый «Белорус». Техника надежная, но чтобы завести двигатель, надо постараться.

Вождению обучает Борис Глушак. Он еще и физик, и астроном, и черчение преподает. Прошел дополнительные курсы. Говорит, профподготовка для многих школьников – это возможность сразу освоить профессию и зарабатывать первые деньги. Например, в сезон помогать механизаторам.

«Нужно было дать детям профессию, которая в будущем пригодится. Чтобы после окончания школы они могли зарабатывать себе на хлеб. Тракторист – такая профессия, что нужна и в сельском хозяйстве, у многих тракторы есть дома», – указал учитель Головчинской средней школы Борис Глушак.

Такие занятия как бесплатная автошкола. Изучают и устройство техники, и правила дорожного движения. Шесть часов раз в неделю. И так два года. В итоге к аттестату добавляется специальность «тракторист-машинист» и водительское удостоверение.

«Занятия мне очень нравятся. Больше всего мне дается теория, знаки дорожные запоминать, кто где первый едет, а вот за рулем не так уж и легко», – сказала школьница Ирина Шут.

В Головчинской школе немногим более полусотни учащихся. Обучение практически индивидуальное. Дети помладше осваивают робототехнику, а старшеклассники увлекаются еще и мотоциклами.