|
Жми на газ: в белорусских школах старшеклассников обучают вождению трактора
22.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официанты, парикмахеры и трактористы. В школах Беларуси возрождают профессиональную подготовку. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова побывала на уроке вождения и увидела, как старшеклассники осваивают сельхозтехнику.
Фраза «трактор не для девчонок» у Жени вызывает только улыбку. Чтобы изучать технику, отказалась от швейных курсов. И хоть маникюр иногда мешает переключать передачи, в кабине школьница держится уверенно.
Трактородром обустроили на школьном дворе. В распоряжении старшеклассников –
Вождению обучает Борис Глушак. Он еще и физик, и астроном, и черчение преподает. Прошел дополнительные курсы. Говорит, профподготовка для многих школьников – это возможность сразу освоить профессию и зарабатывать первые деньги. Например, в сезон помогать механизаторам.
Такие занятия как бесплатная автошкола. Изучают и устройство техники, и правила дорожного движения. Шесть часов раз в неделю. И так два года. В итоге к аттестату добавляется специальность «тракторист-машинист» и водительское удостоверение.
«Занятия мне очень нравятся. Больше всего мне дается теория, знаки дорожные запоминать, кто где первый едет, а вот за рулем не так уж и легко», – сказала школьница Ирина Шут.
В Головчинской школе немногим более полусотни учащихся. Обучение практически индивидуальное. Дети помладше осваивают робототехнику, а старшеклассники увлекаются еще и мотоциклами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трактородром обустроили во дворе Головчинской средней школы. В распоряжении старшеклассников – старый «Белорус».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)