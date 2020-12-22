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На Октябрьской площади устанавливают огромную сцену. Как она выглядит
Источник материала: Tut.by
В новогоднюю ночь на Октябрьской площади в Минске будет светомузыкальное представление и, что необычно, фейерверк. К мероприятию уже возводят сцену. Посмотрели, как она выглядит.
Ради чего строят сцену?
На Октябрьской площади, прямо у будущего бизнес-центра «БК Капитал» возводят сцену. Она огромна: городские чиновники говорят о высоте с шестиэтажное здание.
Собирают сцену для светомузыкального представления «Зимний концерт», которое пройдет в новогоднюю ночь. Начало — в полночь. 1 и 2 января в 18 часов представление повторится.
Напомним, в этом году здесь будет и фейерверк (в 1.30), огневую точку
Сколько это стоит?
В ноябре TUT.BY
Конкурсное предложение предусматривало установку подиума из трех сцен (общая площадь сцены — 116 квадратных метров, каркаса из штырьевых лесов со световым и пиротехническим оборудованием и светодиодными экранами (высота каркаса — до 16 метров). Из пиротехнического оформления планировали установку генератора огня Direct Flame и генератора искр Sparcular (по 6 штук).
Победителем выбрали ООО «Видеоуолл бай» с ценой договора 348 500 рублей.
Искали (и нашли) подрядчика и на установку арт-объекта «Карусель» на площади Свободы. По
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В новогоднюю ночь на Октябрьской площади в Минске будет светомузыкальное представление, и, что необычно, - фейерверк. К мероприятию уже возводят сцену. Посмотрели,...
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