На Октябрьской площади устанавливают огромную сцену. Как она выглядит

Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь на Октябрьской площади в Минске будет светомузыкальное представление и, что необычно, фейерверк. К мероприятию уже возводят сцену. Посмотрели, как она выглядит.





Ради чего строят сцену?

На Октябрьской площади, прямо у будущего бизнес-центра «БК Капитал» возводят сцену. Она огромна: городские чиновники говорят о высоте с шестиэтажное здание.

Собирают сцену для светомузыкального представления «Зимний концерт», которое пройдет в новогоднюю ночь. Начало — в полночь. 1 и 2 января в 18 часов представление повторится.

Напомним, в этом году здесь будет и фейерверк (в 1.30), огневую точку расположат в Александровском сквере.









Сколько это стоит?

В ноябре TUT.BY писал о заявке на сайте госзакупок на материально-техническое обеспечение мероприятия «Зимний концерт». Заказчик — «Минскконцерт». Ориентировочная стоимость договора указывалась такая — 430 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджетные средства.

Конкурсное предложение предусматривало установку подиума из трех сцен (общая площадь сцены — 116 квадратных метров, каркаса из штырьевых лесов со световым и пиротехническим оборудованием и светодиодными экранами (высота каркаса — до 16 метров). Из пиротехнического оформления планировали установку генератора огня Direct Flame и генератора искр Sparcular (по 6 штук).





Победителем выбрали ООО «Видеоуолл бай» с ценой договора 348 500 рублей.

Искали (и нашли) подрядчика и на установку арт-объекта «Карусель» на площади Свободы. По договору ориентировочная стоимость технического обеспечения этого арт-объекта — 426 800 рублей.