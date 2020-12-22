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Апостольский нунций: Тадеуш Кондрусевич может вернуться домой до конца года

22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Анте Йозич поблагодарил власти страны.

Апостольский нунций: Тадеуш Кондрусевич может вернуться домой до конца года

Анте Йозич, фото catholic.by

— Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, — заявил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич в комментарии СТВ.

Лукашенко передали письмо от папы римского с просьбой вернуть Кондрусевича в Беларусь. Что он ответил?

Напомним, 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси отказали Тадеушу Кондрусевичу, возвращавшемуся из заграничной служебной поездки, во въезде в страну.

Позже Александр Лукашенко не раз высказывался о ситуации, в которой оказался архиепископ. На встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином он заявил, что Кондрусевич якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

Недавно Кондрусевич написал прошение об отставке, он собирался уйти на пенсию.

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