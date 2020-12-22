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Апостольский нунций: Тадеуш Кондрусевич может вернуться домой до конца года
22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Анте Йозич поблагодарил власти страны.
Анте Йозич, фото catholic.by
— Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, —
Напомним, 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси отказали Тадеушу Кондрусевичу, возвращавшемуся из заграничной служебной поездки, во въезде в страну.
Позже Александр Лукашенко не раз высказывался о ситуации, в которой оказался архиепископ. На встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином он заявил, что Кондрусевич якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».
Недавно Кондрусевич написал прошение об отставке, он собирался уйти на пенсию.
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Анте Йозич поблагодарил власти страны.
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