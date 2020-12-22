В квартирах основательницы «Пресс-клуба Беларусь» Юлии Слуцкой и программного директора Аллы Шарко прошли обыски, обе доставлены в ДФР

Дома у основательницы «Пресс-клуба Беларусь» Юлии Слуцкой прошел обыск. По неофициальной информации, сейчас она в Департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Об этом журналистам рассказала дочь Слуцкой Александра.





По словам Александры, сегодня они с матерью возвращались с отдыха в Египте. В минском аэропорту их попросили пройти через красный коридор. «Меня осмотрели очень формально, просто открыли чемодан, перекладывали для вида какие-то вещи, выписали протокол осмотра вещей и отпустили, и сказали, что Юлия сейчас выйдет», — рассказала дочь. Она безрезультатно прождала Слуцкую около часа.

Позже выяснилось, что в это время Слуцкую доставили домой и провели в квартире обыск. По информации Александры, после обыска Слуцую повезли в ДФР.

Обыск также прошел дома у программного директора «Пресс-клуба Беларусь» Аллы Шарко. Адвоката в квартиру не пустили. По информации Белорусской ассоциации журналистов, возле квартиры Шарко задержали заместителя главного редактора издания «Наша Ніва» Андрея Скурко, а также журнлистов портала Оnliner.by Татьяну Ошуркевич и интернет-ресурса Мediazona.by Антона Мардиловича. После задержания журналистов Шарко вывели из квартиры. По имеющимся сведениям, она также доставлена в ДФР. Вскоре после этого журналистов отпустили.

Обыск также проходит в офисе «Пресс-клуба». С чем связаны эти события, неизвестно.