Пинский хулиган повредил главную елку города

Источник материала: ОНТ

Главная елка города Пинска была повреждена хулиганом. Об этом сообщили в УСК по Брестской области, пишет БЕЛТА.

Главная елка в городе заработала 18 декабря, и уже на следующую ночь некий хулиган испортил декоративные игрушки, каркас елки и светящуюся гирлянду. В данный момент его ищут.

18-метровая искусственная елка установлена в Пинске на площади Ленина. По предварительным данным, неизвестный залез по елке довольно высоко, не удержал равновесие и, похоже, падая, испортил украшения. Причиненный ущерб пока не подсчитан. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Фото pixabay

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