|
Пинский хулиган повредил главную елку города
Источник материала: ОНТ
Главная елка города Пинска была повреждена хулиганом. Об этом сообщили в УСК по Брестской области,
Главная елка в городе заработала 18 декабря, и уже на следующую ночь некий хулиган испортил декоративные игрушки, каркас елки и светящуюся гирлянду. В данный момент его ищут.
18-метровая искусственная елка установлена в Пинске на площади Ленина. По предварительным данным, неизвестный залез по елке довольно высоко, не удержал равновесие и, похоже, падая, испортил украшения. Причиненный ущерб пока не подсчитан. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная елка города Пинска была повреждена хулиганом. Об этом сообщили в УСК по Брестской области, пишет БЕЛТА. Главная елка в городе заработала 18 декабря, и уже на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)