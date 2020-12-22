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Президент утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%, инфляция в пределах 5%

22.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%, инфляция в пределах 5%

Президент сегодня утвердил прогнозные параметры социально-экономического развития Беларусь на 2021 год. Они будут направленны прежде всего на улучшение качества жизни граждан.

Так, в будущем году рост реальных денежных доходов населения ожидается на уровне 101,6%. Будет построено с государственной поддержкой не менее одного миллиона квадратных метров жилья. Рост цен на социально значимые товары не должен превысить 104,9%. Этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые и включает изменение цен на товары, используемые населением повседневно. И наконец, валовой внутренний продукт должен вырасти на 1,8%. 

Правительству поручено обеспечить мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности. Также Глава государства подписал указ об основных направлениях денежно-кредитной политики на будущий год. Согласно прогнозу, инфляция в стране недолжна превысить 5%. 

Фото: БЕЛТА

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Президент сегодня утвердил прогнозные параметры социально-экономического развития Беларусь на 2021 год. Они будут направленны прежде всего на улучшение качества...
 
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