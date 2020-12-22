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Жительница Борисова взяла в долг более $25 тыс., но отдавать не собиралась
Источник материала: ОНТ
Борисовчанка взяла в долг свыше 25 тысяч долларов, не собираясь их возвращать. Об этом рассказали в МВД, пишет БЕЛТА.
По словам одного из заявителей, его 62-летняя знакомая не хотела добровольно возвращать взятые ранее в долг деньги. Как выяснилось, он – не единственный потерпевший. Женщина брала в долг у четырех знакомых, которые настолько ей доверяли, что не брали расписок.
Когда его знакомая первый раз брала в долг, она объяснила это развитием своего бизнеса и закупками оборудования. После этого ей давали в долг на покупку машины, заграничный отдых и даже семейные праздники.
Она обещала отдать все долги, когда продаст квартиру. В ходе проверки оказалось, что жилплощадь она действительно продала, но деньги после этого передала дочке. Во время беседы с правоохранителями женщина заявила, что долги принадлежат ее погибшему мужу.
Действиям борисовчанки дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Фото pixabay
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Борисовчанка взяла в долг свыше 25 тысяч долларов, не собираясь их возвращать. Об этом рассказали в МВД, пишет БЕЛТА. По словам одного из заявителей, его 62-летняя...
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