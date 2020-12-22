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В отделениях Белпочты можно получить пенсии раньше
Источник материала: ОНТ
В преддверии католического Рождества, который в нашей стране праздничный и выходной день, в Белпочте подумали о пенсионерах.
Свои выплаты, вместо 25-го декабря, когда будут работать только дежурные почтовые отделения, можно получить завтра и послезавтра. В среду пенсии будут выдавать в Брестской, Витебской и Минской областях, в четверг – в Гомельской, Гродненской и Могилевской.
Фото: vvstrygg.se
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В преддверии католического Рождества, который в нашей стране праздничный и выходной день, в Белпочте подумали о пенсионерах. Свои выплаты, вместо 25-го декабря,...
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