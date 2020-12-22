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В чем встречать Новый год-2021: идеи образов и модные тенденции
Источник материала: ОНТ
Новый год наступит совсем скоро. Телеведущая Мария Лемешева делится с читателями ONT.BY рекомендациями и рассказывает, в чем же лучше встречать 2021-й, если вы ещё не определились с нарядом.
Что не рекомендуется надевать для встречи Нового года:
Так в чем же лучше всего встречать год Белого Металлического Быка?
Будьте всегда красивы, особенно в новогоднюю ночь. И пусть наряд вам в этом поможет. С наступающими праздниками!
ФОТО: pinterest.com
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Новый год наступит совсем скоро. Телеведущая Мария Лемешева делится с читателями ONT.BY рекомендациями и рассказывает, в чем же лучше встречать 2021-й, если вы ещё не...
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