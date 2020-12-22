В чем встречать Новый год-2021: идеи образов и модные тенденции

Источник материала: ОНТ

Новый год наступит совсем скоро. Телеведущая Мария Лемешева делится с читателями ONT.BY рекомендациями и рассказывает, в чем же лучше встречать 2021-й, если вы ещё не определились с нарядом.

Что не рекомендуется надевать для встречи Нового года:

платье-комбинация или полупрозрачное платье с кружевом;

летние платья любых фасонов;

излишне нарядные платья в пол из-за их неактуальности (подбирайте более лаконичные образы);

джинсы.

Так в чем же лучше всего встречать год Белого Металлического Быка?

Платье. Безусловно, это будет беспроигрышным выбором новогоднего наряда. И помните, что в моде минимализм.





Брючный костюм плюс топ и акцентные аксессуары. Один из самых практичных вариантов.





Платье-комбинация без кружева. Делаем акцент на цвет или необычный крой. Поверх можно набросить жакет. И не забываем про аксессуары.





Брюки с рубашкой или нарядной блузкой.





Пышное мини плюс пояс/ремень.





Брюки / юбка + жакет с блестками или пайетками. Брюки могут быть палаццо, юбка сатиновая или с запа́хом. Важное условие: либо нарядный верх, либо низ, иначе рискуете переусердствовать с праздничностью.





Комбинезон. Возможно, не самый практичный, но очень эффектный вариант.





Будьте всегда красивы, особенно в новогоднюю ночь. И пусть наряд вам в этом поможет. С наступающими праздниками!

ФОТО: pinterest.com

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