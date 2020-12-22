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В чем встречать Новый год-2021: идеи образов и модные тенденции

22.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чем встречать Новый год-2021: идеи образов и модные тенденции

Новый год наступит совсем скоро. Телеведущая Мария Лемешева делится с читателями ONT.BY рекомендациями и рассказывает, в чем же лучше встречать 2021-й, если вы ещё не определились с нарядом.

Что не рекомендуется надевать для встречи Нового года:

  • платье-комбинация или полупрозрачное платье с кружевом;
  • летние платья любых фасонов;
  • излишне нарядные платья в пол из-за их неактуальности (подбирайте более лаконичные образы);
  • джинсы.

Так в чем же лучше всего встречать год Белого Металлического Быка?

  • Платье. Безусловно, это будет беспроигрышным выбором новогоднего наряда. И помните, что в моде минимализм.


  • Брючный костюм плюс топ и акцентные аксессуары. Один из самых практичных вариантов.


  • Платье-комбинация без кружева. Делаем акцент на цвет или необычный крой. Поверх можно набросить жакет. И не забываем про аксессуары.


  • Брюки с рубашкой или нарядной блузкой.


  • Пышное мини плюс пояс/ремень.


  • Брюки / юбка + жакет с блестками или пайетками. Брюки могут быть палаццо, юбка сатиновая или с запа́хом. Важное условие: либо нарядный верх, либо низ, иначе рискуете переусердствовать с праздничностью.


  • Комбинезон. Возможно, не самый практичный, но очень эффектный вариант.


 Будьте всегда красивы, особенно в новогоднюю ночь. И пусть наряд вам в этом поможет. С наступающими праздниками!

ФОТО: pinterest.com

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Новый год наступит совсем скоро. Телеведущая Мария Лемешева делится с читателями ONT.BY рекомендациями и рассказывает, в чем же лучше встречать 2021-й, если вы ещё не...
 
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