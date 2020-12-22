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Сильные осадки и даже метели: прогноз погоды на 23 декабря

22.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильные осадки и даже метели: прогноз погоды на 23 декабря

Добрый вечер! После продолжительного периода теплой, сырой, но спокойной погоды в ближайшие дни придет более ненастная. Виновником непогоды станет активный циклон «Грета». Ожидаются сильные осадки и даже метели.

Завтра, 23 декабря, на погоде скажется влияние активного атмосферного фронта. Двигаясь с Западной Европы в восточном направлении, он принесет ухудшение погодных условий и продолжит поставлять влажные и умеренно теплые воздушные массы. В результате – пасмурно и ветрено, пройдут осадки.

В среду будет преобладать облачная погода. Пройдет мокрый снег, переходящий дождь. Местами гололед. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, временами порывистый. Прогнозируется метель. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет -4°С мороза по Витебской области до +6°С тепла по Брестской. Правда, с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. К середине дня ожидается от -3°С мороза в восточных регионах до +5°С тепла в западных. В столице – около нуля. К вечеру по востоку еще на градус теплее. По западу – +2°С…+3°С.

В последующие два дня погодой будет определять циклон, смещающийся с севера Польши через Беларусь на территорию Московской области. В большинстве районов пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем от -2°С мороза по северо-востоку до +8°С тепла по юго-западу.

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Добрый вечер! После продолжительного периода теплой, сырой, но спокойной погоды в ближайшие дни придет более ненастная. Виновником непогоды станет активный циклон...
 
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