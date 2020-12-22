Как укрепить иммунитет в зимнее время года? Топ-10 простых, но эффективных способов

Источник материала: ОНТ

Наш организм вынужден постоянно отражать атаки агрессивного воздействия окружающей среды. В такой ситуации вся надежда на иммунитет – надёжный щит от вирусов, плохой погоды и даже вредного воздействия солнца на планету Земля. Как укрепить иммунную систему? Следуйте нашим рекомендациям.

1. Выстраивайте режим «работа – отдых»

Здесь важен баланс. Чтобы быть здоровым и хорошо работать, нужно полноценно отдыхать. Выработайте свой собственный режим и старайтесь его придерживаться. Ложитесь спасть в одно и то же время, но не позднее 23:00. Оптимальная продолжительность сна для человека 8 часов.





2. Одевайтесь по погоде

Так вам удастся избежать переохлаждения. Доказано, именно оно является спусковым механизмом в развитии многих болезней. Выходя на улицу зимой, важно учитывать, что температура, например, -5°С на градуснике, а по ощущениям будет на 3-5 градусов ниже. Причина тому – чрезмерная влажность.





3. Ловите солнечные дни

В зимнее время года мы живём как будто в «сером тоннеле». Из-за нехватки солнца наш организм недополучает ультрафиолетовое излучение, благодаря которому вырабатывается серотонин – гормон счастья. В редкие солнечные дни гуляйте на свежем воздухе. Восполнить недостаток ультрафиолета поможет и солярий, но сеанс не более 1-2 минут. Ваша задача – терапевтический эффект, а не загар.





4. Займитесь спортом

Физическая активность – прекрасный способ укрепить иммунитет. Будь это тренажёрный зал, йога, пилатес или бассейн. Когда вы плаваете, работают все группы мышц, сердце, укрепляется позвоночник. А если к этому добавить инфракрасную сауну, аквафитнесс или гидромассаж, то общий оздоровительный эффект увеличится в разы. Хорошо укрепляют иммунитет и домашние водные процедуры: контрастный душ и лечебные ванны . Берём на заметку!





5. Избегайте стрессовых ситуаций

Стресс наносит огромный удар по нашему иммунитету. Бессонница, тревожность, повышенная утомляемость и раздражительность без видимой причины. Вот симптомы, которые указывают на наличие стресса. Хорошее психическое состояние – это гарантия хорошего иммунитета. Наполняйте свою жизнь радостью: путешествия, занятия спортом, хобби, встречи с друзьями. Черпайте хорошее настроение в простых и доступных вещах.





6. Принимайте витамины

На нехватке витаминов сказывается тот факт, что доступ к свежим овощам и фруктам в Беларуси сезонный, соответственно, зимой резко снижается поступление в наш организм полезных веществ и микроэлементов с едой. Витаминные комплексы нам в помощь. Благодаря сбалансированному составу, ваш организм будет долго и полноценно функционировать. Подобрать оптимальные по составу поможет врач на основе ваших анализов.





7. Питайтесь сбалансированно

Меню человека может многое рассказать про его здоровье. Иммунитет зарождается внутри организма. Поддержать здоровую микрофлору в кишечнике помогут кисломолочные продукты и пробиотики. Кроме того, в вашем ежедневном рационе должен быть белок, углеводы, жиры. Включайте в меню морепродукты (1-2 раза в неделю) и блюда из термически обработанного творога (полезные рецепты тут – запеканка , сырники ). Главное в питании – избегать дефицита белка. Именно его недостаток резко снижает иммунитет. Свежие и замороженные местные овощи, фрукты и ягоды тоже будут очень кстати. Старайтесь не переедать, особенно перед сном.





8. Откажитесь от курения и не злоупотребляйте алкоголем

Курение (особенно раннее) наносит непоправимый вред нашему организму, незаметно ослабляя его. И если кажется, что эта история сейчас не про вас, в будущем всё может измениться. Самый лучший способ бросить курить – не начинать. Отказаться от курения, когда привычка сформирована, куда сложнее, особенно женщинам. Откажитесь и от употребления крепких спиртных напитков. В больших дозах алкоголь оказывает негативное влияние на печень, желудок, кишечник и нервную систему. Бокал красного сухого вина допускается, если нет хронических заболеваний и иных противопоказаний.





9. Ограничьте употребление сладостей

Когда мы едим сладкое, наши иммунные клетки «набрасываются» на сахар и начинают его перерабатывать, забывая о том, что вокруг огромное количество вирусов и бактерий, которые не прекращают нас атаковать. Кроме того, каждый день в организме человека образуются многочисленные раковые клетки, с которыми надо постоянно бороться. Как правило, именно у сладкоежек увеличивается риск развития новообразований. Ограничьте употребление сладкого. Нельзя ослаблять иммунную систему, особенно во время пандемии COVID-19. Когда наш организм находится в состоянии болезни, а для борьбы с ней требуется усиленная работа иммунитета, необходимо вообще отказаться от сладкого. Так быстрее наступит выздоровление.





10. Делайте массаж

Массаж оказывает благотворное влияние на физическое самочувствие, эмоциональный фон и лимфатическую систему человека. Способствует выведению лишней жидкости из организма и ускоряет обменные процессы. Ручной, аппаратный... Выбор огромный, и он за вами! Отлично работает и самомассаж: при помощи жёсткой мочалки растирайте кожу тела, начиная с ног и двигаясь вверх. Завершить полезную домашнюю процедуру лучше всего контрастным душем.





Относитесь к вашему здоровью серьёзно и помните: ваш иммунитет в ваших руках!!!

ФОТО: pinterest.com, Tijana - stock.adobe.com

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