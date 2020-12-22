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Бюджетникам обещают прибавку к премиям. Но есть нюанс
Источник материала: Tut.by
Бюджетникам обещают прибавку к премиям и рост единовременных выплат на оздоровление. Это предусмотрено указом № 482, которые 22 декабря подписал Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Тем временем средние зарплаты у работников бюджетных организаций в октябре незначительно выросли, а до этого три месяца падали — более чем на 85 рублей. При этом зарплаты бюджетников в среднем не достигают показателя в 80% от средней зарплаты по стране. Именно такой уровень дохода не первый год обещают чиновники (но что-то идет не по плану).
Изменения вносятся в указ № 27 от 18 января 2019 года «Об оплате труда работников бюджетных организаций».
Однако прибавка будет не с начала 2021 года. Так, размер средств, направляемых на премирование, намерены повысить с 1 июля 2021 года — с 5 до 20% от суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление вырастет с 0,5 до 1 оклада в год с 1 января 2022 года.
«Указ направлен на восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск за счет повышения размера такой социальной гарантии, как единовременная выплата на оздоровление», — сообщает пресс-служба Лукашенко.
Что происходит с зарплатами бюджетников
Средняя зарплата у бюджетников в октябре выросла на 3,1% или 30,3 рубля по сравнению с сентябрем (это последние обнародованные данные по зарплатам) — до 1 015,7 рубля, следует из данным Белстата. Это сумма до уплаты налогов. До этого на протяжении трех месяцев средние зарплаты бюджетников
При этом в октябре зарплаты бюджетников в среднем не достигали показателя в 80% от средней зарплаты по стране. Этот показатель в октябре составил около 79%.
Какие зарплаты у бюджетников были в предыдущие годы
Власти
Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти,
По факту средняя зарплата в 2018 году
В 2017 году правительство
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При этом зарплаты бюджетников в среднем не достигают показателя в 80% от средней зарплаты по стране. Именно такой уровень дохода не первый год обещают чиновники (но...
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