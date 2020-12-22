Бюджетникам обещают прибавку к премиям. Но есть нюанс

Источник материала: Tut.by

Бюджетникам обещают прибавку к премиям и рост единовременных выплат на оздоровление. Это предусмотрено указом № 482, которые 22 декабря подписал Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Тем временем средние зарплаты у работников бюджетных организаций в октябре незначительно выросли, а до этого три месяца падали — более чем на 85 рублей. При этом зарплаты бюджетников в среднем не достигают показателя в 80% от средней зарплаты по стране. Именно такой уровень дохода не первый год обещают чиновники (но что-то идет не по плану).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Изменения вносятся в указ № 27 от 18 января 2019 года «Об оплате труда работников бюджетных организаций».

Однако прибавка будет не с начала 2021 года. Так, размер средств, направляемых на премирование, намерены повысить с 1 июля 2021 года — с 5 до 20% от суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление вырастет с 0,5 до 1 оклада в год с 1 января 2022 года.

«Указ направлен на восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск за счет повышения размера такой социальной гарантии, как единовременная выплата на оздоровление», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Что происходит с зарплатами бюджетников

Средняя зарплата у бюджетников в октябре выросла на 3,1% или 30,3 рубля по сравнению с сентябрем (это последние обнародованные данные по зарплатам) — до 1 015,7 рубля, следует из данным Белстата. Это сумма до уплаты налогов. До этого на протяжении трех месяцев средние зарплаты бюджетников падали — более чем на 85 рублей за июль-сентябрь.

При этом в октябре зарплаты бюджетников в среднем не достигали показателя в 80% от средней зарплаты по стране. Этот показатель в октябре составил около 79%.

Какие зарплаты у бюджетников были в предыдущие годы

Власти хотели к концу 2019 года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Средняя зарплата по стране в декабре 2019 года составила 1 238,7 рубля. То есть зарплаты бюджетников были на уровне 80,2% от средней по республике. Но по итогам года — января-декабря — этот показатель был на уровне 77,4%.

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций. Планировался выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране, но по итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

По факту средняя зарплата в 2018 году составила 739,9 рубля. Это сумма до уплаты налогов. После уплаты налогов эта сумма составляет около 636 рублей (подоходный налог в 13% и взносы в ФСЗН в 1%).

В 2017 году правительство планировало , что в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей. В итоге в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2017 году составила 618,7 рубля, в декабре прошлого года — 769,4 рубля.