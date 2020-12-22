Забастовка с требованием отставки Никола Пашиняна началась в Армении

Источник материала: ОНТ

Из Еревана приходят тревожные новости. Здесь началась общенациональная забастовка с требованием отставки Никола Пашиняна.





Протестующие окружили здание правительства и прокуратуры, перекрыли все входы. Напротив Дома правительства вновь устанавливают палатки. Полиция пытается разогнать митинг, пока действует не агрессивно. И всё же небольшие стычки уже происходят. Этот день демонстранты назвали решающим в своей борьбе. Следим за ситуацией.

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