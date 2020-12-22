ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Забастовка с требованием отставки Никола Пашиняна началась в Армении

22.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Забастовка с требованием отставки Никола Пашиняна началась в Армении

Из Еревана приходят тревожные новости. Здесь началась общенациональная забастовка с требованием отставки Никола Пашиняна. 


Протестующие окружили здание правительства и прокуратуры, перекрыли все входы. Напротив Дома правительства вновь устанавливают палатки. Полиция пытается разогнать митинг, пока действует не агрессивно. И всё же небольшие стычки уже происходят. Этот день демонстранты назвали решающим в своей борьбе. Следим за ситуацией.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из Еревана приходят тревожные новости. Здесь началась общенациональная забастовка с требованием отставки Никола Пашиняна.  Протестующие окружили здание...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджетникам обещают прибавку к премиям. Но есть нюанс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика