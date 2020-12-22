ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершается дипломатическая миссия посла Армении в Беларуси

22.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Завершается дипломатическая миссия посла Армении в Беларуси

Беларусь ожидает притока армянского бизнеса с продуктами питания этой закавказской страны. О сотрудничестве Минска и Еревана говорили сегодня в правительстве, а также в обеих палатах парламента. 


Поводом стали встречи с армянским послом в нашей стране Арменом Гевондяном, миссия которого у нас завершается. В Минске отмечают хорошее развитие отношений двух стран. Несмотря на пандемию, в этом году товарооборот вырос на 20% и составил 67 миллионов долларов. Учитывая такую динамику, обе стороны надеются придать еще больший импульс сотрудничеству в следующем году. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь ожидает притока армянского бизнеса с продуктами питания этой закавказской страны. О сотрудничестве Минска и Еревана говорили сегодня в правительстве, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджетникам обещают прибавку к премиям. Но есть нюанс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика