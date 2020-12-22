Завершается дипломатическая миссия посла Армении в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Беларусь ожидает притока армянского бизнеса с продуктами питания этой закавказской страны. О сотрудничестве Минска и Еревана говорили сегодня в правительстве, а также в обеих палатах парламента.





Поводом стали встречи с армянским послом в нашей стране Арменом Гевондяном, миссия которого у нас завершается. В Минске отмечают хорошее развитие отношений двух стран. Несмотря на пандемию, в этом году товарооборот вырос на 20% и составил 67 миллионов долларов. Учитывая такую динамику, обе стороны надеются придать еще больший импульс сотрудничеству в следующем году.

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