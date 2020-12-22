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ФПБ заявила о нарушении Европейским союзом прав трудящихся Беларуси

22.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФПБ заявила о нарушении Европейским союзом прав трудящихся Беларуси

За права белорусов вступилась Федерация профсоюзов, в которой заявили о нарушении Европейским союзом прав трудящихся.  


Третий пакет санкций от Евросоюза коснулся сразу семи предприятий, в их числе – Минский завод колёсных тягачей, АГАТ, «Белтех-экспорт», ремонтный завод в Борисове. Новость вызвала возмущение у работников, многие своё беспокойство выразили заявлениями в Федерацию профсоюзов. Люди недоумевают, зачем их хотят лишить заработка. 

Обращения уже сегодня передали в представительство Европейского союза в Минске. Если понадобится, Федерация готова обратиться в суд, чтобы позицию работников предприятий услышали за рубежом. 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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За права белорусов вступилась Федерация профсоюзов, в которой заявили о нарушении Европейским союзом прав трудящихся.   Третий пакет санкций от Евросоюза...
 
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