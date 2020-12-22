ФПБ заявила о нарушении Европейским союзом прав трудящихся Беларуси

Источник материала: ОНТ

За права белорусов вступилась Федерация профсоюзов, в которой заявили о нарушении Европейским союзом прав трудящихся.





Третий пакет санкций от Евросоюза коснулся сразу семи предприятий, в их числе – Минский завод колёсных тягачей, АГАТ, «Белтех-экспорт», ремонтный завод в Борисове. Новость вызвала возмущение у работников, многие своё беспокойство выразили заявлениями в Федерацию профсоюзов. Люди недоумевают, зачем их хотят лишить заработка.

Обращения уже сегодня передали в представительство Европейского союза в Минске. Если понадобится, Федерация готова обратиться в суд, чтобы позицию работников предприятий услышали за рубежом.

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