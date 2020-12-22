Протест на тракторах: в Молдове снова митингуют фермеры

Источник материала: ОНТ

После небольшого трехдневного перерыва фермеры Молдовы снова вышли протестовать. Они требуют правительство возместить им потерю урожая, которую частники понесли из-за засухи в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Протестующие приехали на тракторах и припарковались перед зданиями парламента и президентской администрации в центре Кишинева. К фермерам присоединились некоторые политические партии. В этом году жаркое лето привело к потере почти половины посевов зерновых, общий ущерб – примерно 60 миллионов евро. Если требование о компенсации не будет выполнено, говорится в требовании протестующих, правительство должно уйти в отставку.

По словам исполнительного директора Национальной федерации фермеров Молдовы, фермеры просили назначить встречу с премьер-министром, а также министром финансов страны, однако им отказали. Он уточнил, что протест фермеров мирный, они будут добиваться внимания властей дальше.

Полицейские уже попросили протестующих не нарушать общественный порядок и безопасность.

Новую акцию фермеры собираются провести в четверг. Им разрешили митинговать до 31 декабря, однако протестующие уже предупредили, что и после Нового года не прекратят выдвигать требования.

Фото noi.md

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