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Макей рассказал, какие ответные меры предпримет Беларусь после третьего пакета санкций Евросоюза

22.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей рассказал, какие ответные меры предпримет Беларусь после третьего пакета санкций Евросоюза

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, какие меры приняла белорусская сторона в ответ на третий пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщили в ведомстве.

Отвечая на вопрос журналиста, Владимир Макей отметил, что МИД категорически не приемлет санкционную политику, однако в Беларуси вынуждены давать адекватный ответ на «недружественные рестриктивные меры», предпринимаемые западными партнерами.

Ответные меры на санкции также коснутся определенных гуманитарных, образовательных и культурных программ, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств. Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров.

Макей отметил, что данные меры предаваться огласке пока не будут, однако они наверняка окажутся «чувствительными и серьезными» для европейских партнеров.

Фото: БЕЛТА (архив)


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Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, какие меры приняла белорусская сторона в ответ на третий пакет санкций Евросоюза. Об этом...
 
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