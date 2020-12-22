ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Остров невезения: британцев предупредили о дефиците продуктов

22.12.2020 19:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Британский консорциум розничной торговли предупредил, что с 27 декабря в супермаркетах страны может возникнуть дефицит некоторых продуктов, пишет Mirror.

Фото: Molly Darlington / Reuters

Британский консорциум розничной торговли предупредил, что с 27 декабря в супермаркетах страны может возникнуть дефицит некоторых продуктов, пишет Mirror.

Полки супермаркетов начали пустеть 21 декабря после того, как Франция объявила о планах закрыть границу на 48 часов из-за нового штамма COVID-19. Очереди рядом с магазинами начали выстраиваться с пяти утра, за час до открытия, поскольку страну охватил страх перед дефицитом.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила 22 декабря, что правительство ведет переговоры с французскими властями по поводу возобновления грузовых и пассажирских перевозок. Овощи в стране могут закончиться, если французы не снимут запрет через 48 часов, пишет lenta.ru

Поскольку цепочки нарушены, Лондон оказался на пороге торговой блокады. Поставки продовольствия в Великобританию из Евросоюза составили четверть от общего объема в прошлом году. Кроме того, перебои в работе портов приводят к тому, что британские экспортеры мяса и рыбы не могут отправить свой товар в Европу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский консорциум розничной торговли предупредил, что с 27 декабря в супермаркетах страны может возникнуть дефицит некоторых продуктов, пишет Mirror.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жми на газ: в белорусских школах старшеклассников обучают вождению трактора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика