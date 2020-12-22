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Знакомьтесь — план на следующий год: доходы, инфляция, ВВП и все остальное
Источник материала: Onliner
Лукашенко указом утвердил прогнозные показатели на 2021 год — «важнейшие параметры, направленные прежде всего на улучшение качества жизни». Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прогнозируется на уровне 101,6%.
Эти показатели следующие:
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Лукашенко указом утвердил прогнозные показатели на 2021 год — «важнейшие параметры, направленные прежде всего на улучшение качества жизни». Рост реальных...
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