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Знакомьтесь — план на следующий год: доходы, инфляция, ВВП и все остальное

22.12.2020 19:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лукашенко указом утвердил прогнозные показатели на 2021 год — «важнейшие параметры, направленные прежде всего на улучшение качества жизни». Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прогнозируется на уровне 101,6%.

Эти показатели следующие:

  • безработица в трудоспособном возрасте по методологии Международной организации труда — 4,2—4,4%;
  • жилье, строящееся с государственной поддержкой, — не менее 1 млн кв. м;
  • удержание роста цен на социально значимые товары декабрь к декабрю — до +4,9% (этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он отражает изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции — 5%);
  • доля инвестиций в основной капитал в ВВП — 21,3—21,7%;
  • рост ВВП — +1,8%.

 
 
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Лукашенко указом утвердил прогнозные показатели на 2021 год — «важнейшие параметры, направленные прежде всего на улучшение качества жизни». Рост реальных...
 
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