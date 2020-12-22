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В Ереване митингующие заблокировали админздания

22.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Ереване митингующие заблокировали админздания

  • 22.12.2020, 19:22
В Ереване митингующие заблокировали админздания
Фото: ТАСС

Протестующие ставят палатки.

В армянской столице Ереване продолжаются акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие заблокировали правительственные здания и разворачивают палатки на площади Республики.

Об этом сообщает армянское агентство news.am.

Участники антиправительственной акции протеста планируют заночевать в центре Еревана, чтобы завтра продолжить митинг. По состоянию на сейчас заблокированными остаются здания правительства, Генеральной прокуратуры и Министерства образования и науки.

"Погода холодная, но мы сильные, мы вместе. Здесь решается вопрос о будущем нашей страны", - сказал один из митингующих, добавив, что они пойдут домой лишь после отставки Пашиняна.

Напомним, сегодня в Ереване возобновились антиправительственные протесты. Митингующие сначала окружили здание правительства, а потом планировали заблокировать прокуратуру. Также часть протестующих находилась на площади Республики.

Кроме того, сегодня оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку, назвав ее "решающим днем их борьбы". Оппозиция планирует проводить ежедневные акции неповиновения, пока Пашинян не подаст в отставку.

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