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МТС рассказал, что будет с тарифами при поднятии некоторых налогов

22.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

МТС рассказал, что будет с тарифами при поднятии некоторых налогов

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  • 22.12.2020, 19:10
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МТС рассказал, что будет с тарифами при поднятии некоторых налогов

Отразится ли это на абонентах?

Недавно в Минфине сообщили, что в Беларуси на два года могут повысить некоторые ставки налогов. Среди них — ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи. Tut.by cпросил у МТС, отразится ли это на абонентах.

Сейчас ставки составляют 18%, их предлагается увеличить до 30%. Такое предложение содержится в актуальном варианте законопроекта по изменению Налогового кодекса. Повысить налоги, как поясняют в Минфине, намерены для того, чтобы направить полученные средства на борьбу с COVID-19.

Мы запросили комментарий в пресс-службе МТС и спросили, как такое решение может отразиться на стоимости тарифных планов для обычных пользователей. Вот что нам ответили:

— Возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов.

Напомним, что ранее в А1 заявили о том же. Оператор сказал: «Временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах — бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя».

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