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Силовики пришли к журналистам по всей Беларуси

22.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Силовики пришли к журналистам по всей Беларуси

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  • 22.12.2020, 18:52
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Силовики пришли к журналистам по всей Беларуси
фото: officelife.media

Таракан боится правды.

Дрогичинский корреспондент сайта "Первый регион" Сергей Гордиевич перестал выходить на связь днем 22 декабря. А примерно в 14:30 его жене позвонили из Следственного комитета. Следователь сообщил, что Гордиевич задержан на 72 часа, передает euroradio.fm.

Светлана Гордиевич также рассказала, что сотрудник Следственного комитета объяснил, что задержание связано с делом об оскорблении Александра Лукашенко. По нему сейчас идет проверка.

Также милиционеры сегодня пришли к витебским журналистам Дмитрию Казакевичу и Вячеславу Лазареву. У обоих прошёл обыск, у Казакевича силовики забрали ноутбук и флешку.

В Минске 22 декабря проходят обыски у сотрудников Press Club Belarus. Неизвестные силовики пришли в офис учреждения, к его программному директору Алле Шарко, к директору "Академии пресс-клуба" Сергею Якупову. А сотрудники Департамента финансовых расследований КГК задержали основательницу "Пресс-клуба" Юлию Слуцкую и провели обыск в её квартире.

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Теги: Минск
 
 
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